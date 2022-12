Zware brand uitgebroken op woonboot, volgens politie is er sprake van één dode

Op een woonboot die ligt aangemeerd aan de Gentse Voorhavenkaai is vrijdag brand uitgebroken. Daarbij zou één persoon om het leven gekomen zijn.

Het was iets na 11 uur toen brand uitbrak op de woonboot. De brandweer was snel ter plaats en had het vuur snel onder controle. Toch zijn de gevolgen dramatisch. Volgens de politie zou één persoon om het leven gekomen zijn.

“Het is nog te vroeg om te zeggen wat er precies is gebeurd”, zegt politiewoordvoerder Dirk De Sutter. “De brandweer is op dit moment (12.30 uur; nvdr) nog aan het ventileren, vooraleer binnen te kunnen gaan.”

Een branddeskundige en een wetsgeneesheer komen nog ter plaatse. Ook het Oost-Vlaamse parket is ingelicht.

Straks meer info