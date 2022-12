Bestuurder moet bizar manoeuvre uitvoeren om over verkeersdrempel te rijden: “Dit is belachelijk”

Een video van een bijzonder manoeuvre van een Australische bestuurder gaat viraal. Op de video is te zien hoe de jongeman twee erg scherpe bochten neemt om over een verkeersdrempel te rijden. De ophanging van zijn getunede Subaru Impreza WRX is te laag om er in één keer over te kunnen. Met zijn manoeuvre blokkeert hij de doorgang van een andere wagen, die het gebeuren filmde en becommentarieerde: “Dit is echt belachelijk.”