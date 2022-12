WK voor clubs vindt in 2023 in Marokko plaats, vanaf 2025 zijn er 32 deelnemende teams

Het volgende WK voetbal voor clubs vindt van 1 tot en met 11 februari 2023 plaats in Marokko. Dat heeft FIFA-voorzitter Gianni Infantino op een persconferentie bekendgemaakt tijdens het WK in Qatar na afloop van een bijeenkomst van de Raad van de Wereldvoetbalbond. De geplande uitbreiding van het toernooi wordt later dan voorzien voltrokken. De eerste editie met 32 clubs is gepland in 2025.