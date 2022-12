STVV duikt vanmiddag de laatste rechte lijn in voor de competitieherstart van volgende week. In hun derde en laatste oefenpot spelen de Kanaries tegen seizoensrevelatie Westerlo. In de competitie trokken de Truienaren alvast aan het langste eind, in het Kuipje werd het 2-3. Volg hier live vanaf 14 uur of STVV ook in het oefenduel de volle buit kunnen pakken.