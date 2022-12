Racing Peer, hier in actie tegen Kadijk, heeft de beste papieren om in 2B als leider de winterstop in te gaan. — © Sven Dillen

In 2A wil HO Heide stunten tegen de leider en moet THES B zich herpakken en in 2B is de vraag wie van de zes de winterstop in gaat als leider. Lees hier alle ploegnieuws van de wedstrijden in tweede provinciale van dit weekend. (matr/gsb)