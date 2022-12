OPROEP. Geen knipperende lampjes, dennenboom en kerstman voor jou? Wij zoeken kersthaters

Hasselt

Is Kerstmis echt de prachtigste tijd van het jaar zoals wordt gezongen in het liedje The most wonderful time of the year? In Engeland denken veel mensen blijkbaar van niet: volgens een enquête van een reisorganisatie vindt 85% van de ondervraagden niet de kerstperiode maar de zomervakantie de leukste tijd van het jaar. Mediafiguur Peter Andre (uithangbord van de reisorganisatie) vraagt radiostations in een open brief om kerstlied The most wonderful time of the year van Andy Williams niet meer te draaien omdat het mensen valse hoop geeft.

Bent u ook geen fan van de kerstsfeer? Wordt u niet vrolijk van jingle bells en versierde naaldbomen? Bezorgen witbebaarde mannen in een rood pak u stress? Doet u niet mee aan de gehannes met kerstcadeau’s voor de hele familie? Zijn kerstlichtjes energieverspilling? Heeft u een afkeer van met glühwein overgoten kerstmarkten? Kortom: bent u een kersthater? Daar willen we dan eens met u over praten want er komen weer moeilijke weken aan. Geef ons een seintje vóór u bezwijkt aan een overdosis All I want for Christmas.