Een plastic zakje met heet water om je autoruiten te ontdooien: werkt dat of niet?

“In sommige gevallen werkt het”, klinkt het bij Charline Leroi, zaakvoerder van Autoglass Clinic. Het trucje zou enkel werken als de ijslaag op de ruit niet te dik is. “Als je de ruiten van je auto wilt ontdooien met een zakje heet water, moet je rekening houden met het temperatuurverschil tussen de koude ruit en het hete water. Een beschadigde autoruit, bijvoorbeeld met een sterretje, kan door de plotse temperatuurschommeling nog meer schade oplopen. Het is mogelijk dat het sterretje dan groter wordt of verder scheurt”, voegt Leroi toe.

Krabben

Naast de trend van het zakje heet water zijn er nog een deel andere speciale manieren om je autoruiten te ontdooien. Het Reinigingsbedrijf Kärcher heeft een elektrische ijskrabber, de EDI 4, op de markt gebracht. De EDI 4 gebruikt 6 plastic messen om het ijs van de ruit te schrapen. De Brico in Waterschei biedt het toestel ook aan, maar het wordt weinig verkocht.

De elektrische ijskrabber werkt op een batterij en laat geen krassen achter. — © Sven Dillen

“IJskrabbers kunnen werken, maar dan gebruik je er het best eentje van hoge kwaliteit. Je moet opletten want er zit veel bucht in die markt”, zegt Leroi. “Er zijn veel krabbers die krassen achterlaten op je ruit. Als de ijskrabber een rubberen beschermingslaag heeft is de kans op krassen veel kleiner.”

Een anti-vriesdoek is de beste oplossing. “Daarmee kan je een bevroren ruit vermijden. Je moet zo’n doek tussen de voorruit en ruitenwissers leggen. Zo vriezen je ruitenwissers niet vast. Het is de snelste manier om ’s ochtends meteen naar je werk te vertrekken, want je ruit vriest niet vast en er is ook geen condens op je ruit te zien. In de zomer kan een doek ook zorgen voor bescherming tegen de hitte”, voegt Leroi toe.

Stationair

Pechhulpverleningsdienst Touring merkt dat veel mensen niet goed weten hoe ze het best hun ruiten ontdooien. “Laat je auto zeker niet stationair draaien”, klinkt het bij Danny Smagghe, woordvoerder van Touring. “Als je dat doet, warmt je motor veel trager op dan normaal. Het is ook belangrijk dat je de achterruitverwarming niet meteen opzet. Dat neemt heel veel energie van de batterij weg, en daar moeten we juist op besparen. Als je een tijdje aan het rijden bent, kan je de achterruitverwarming natuurlijk wel inschakelen.”

Een andere oplossing is een ‘de-frost spray’. Dat is een spuitbus waarmee je snel ruiten kan ontdooien. “Het kan ook helpen om karton op de ruit te leggen. Dat heeft ongeveer hetzelfde effect als een anti-vriesdoek. Er zijn echt enorm veel manieren om je autoruiten te ontdooien. Hoe je het ook doet, vertrek niet vooraleer je volledig zicht hebt. Alle ruiten moeten ontdooit zijn”, zegt Smagghe.