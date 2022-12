Dozen vol Ferrero Rocher gekregen voor kerst? Tiktok toont wat je ermee kan

Collega’s, werkgevers, vrienden en oma’s: allemaal geven ze maar wat graag een doos Ferrero Rocher bij feestelijke gelegenheden. En hoewel je ons niet hoort klagen, kan het soms nogal een uitdaging zijn om door die voorraad heen te komen. Gelukkig brengt Tiktok altijd raad. Met de feestdagen in aantocht is de #ferrerochallenge helemaal trending en wij begrijpen wel waarom.

Wat is nog lekkerder dan een Ferrero Rocher? Een Ferrero koffie. Een Ferrero mousse. Een Ferrero cheesecake. Tiktok barst van de inspiratie. Niet moeilijk, want de met goud omringde, knisperige praline is wereldwijd een echte klassieker.

Krijg je deze eindejaarsperiode dus een doos (of twee) cadeau, dan weet je meteen wat je tijdens je vakantie kan doen als je nog geen plannen had. En voor de teleurgestelden die géén doos rocherkes kregen, is er altijd nog plan B: ze helemaal zelf maken. Ook leuk om te proberen met de kinderen!

Baked Ferrero Oats

Ferrero Cheescake

Ferrero Mocha

Iced Ferrero Chocolate

Ferrero Mousse

Zo maak je ze zelf

Camille Van Puymbroeck