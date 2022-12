Leerlingen BS Stippe Stap in Genk delen zelfgemaakte kersthangers uit aan de buurtbewoners

Omdat ze in deze koude en donkere dagen van betekenis willen zijn voor anderen knutselen de leerlingen van juf Caroline en juf Marleen van BS Stippe Stap kersthangers om ze uit te delen in de buurt van de school.

De kerstperiode is een tijd van gezelligheid en cadeautjes. Het is een tijd van samen zijn en denken aan elkaar. Een warm idee om in de klas aan de slag te gaan en zelf te ervaren welk gevoel je krijgt wanneer je anderen blij kan maken. De positieve reacties van buurtbewoners deden al snel de hartjes van de kinderen opwarmen.