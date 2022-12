Tien jaar jazzprogramma Blue Notes met Nico Kanakaris op radio GRK in Genk

Na 10 jaar en 500 uitzendingen wilde men bij GRK iets speciaal doen door Nico te verrassen, en werd hij met een smoes naar George & The Bear gebracht.Het begon allemaal doordat Nico vroeger zelf veel naar jazz- en blues programma's luisterde, en op een bepaald moment kreeg hij zin om dit zelf ook te doen. Via Marc Lormans en onder de hoede van Mark Geenaard leerde hij de stiel van radiomaker. Na verloop van tijd kreeg hij van GRK-voorzitter Eddy Thijs de mogelijkheid een eigen programma te presenteren. Dat werd dan Blue Notes, een jazz-blues-soul-programma op zondagavond, wetende dat mensen die na 19u nog naar de radio luisteren écht geïnteresseerd zijn in specifieke genres. Nico wist hoe het moest en kon zich uitleven met zijn favoriete muziek. Ook via zijn broer deed Nico veel muziekkennis op en een muzikant als Ronnie Earl leerde hij kennen via Marc Lormans. Gaandeweg werd Nico een echte kenner en legde hij veel contacten die leidden tot soms diepgravende interviews, o.a. met Toots Thielemans, Ronnie Earl, Philip Catherine, Johan Verminnen en vele anderen. Een unieke ontmoeting was die met de legendarische muzikant-producer Quincy Jones, die hem zelfs op zijn 85ste verjaardagsfeest in Parijs uitnodigde, doordat Nico hem een cd had bezorgd met demo-opnames uit 1947 (!) van Jean Berry samen met Toots. Nico was namelijk al jarenlang bevriend met de jazzmuzikant Jean Berry (die ook een goede vriend van Toots was) en onlangs na een zeer rijk leven op 101-jarige leeftijd overleed.Om een radio-uitzending van 2u te maken, is Nico al snel 8u bezig met voorbereiding, en specials vragen nog meer tijd. Ook herbeluistert hij steeds zijn programma na uitzending om zichzelf te evalueren en nog beter trachten te doen. Gelukkig wordt hij gesteund door zijn vrouw Sabine in zijn tijdsintensieve muzikale passie.Tijdens deze uitzending mocht Nico ook muziek uitkiezen die hem nauw aan het hart lag en dat werd onder meer Oliver Nelson, Quincy Jones, George Benson en Stan Brenders.