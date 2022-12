Autopsie bevestigt: doodgereden wolf op Noord-Zuid is een van de welpen

De wolf was in de nacht van zaterdag op zondag verongelukt op de Noord-Zuidverbinding in Hechtel. De autopsie volgde woensdag in het laboratorium van het INBO in Geraardsbergen. Wat de wetenschappers in tussen weten is dat het om een gezonde vrouwelijke wolf van 26 kilogram gaat waarvan de laatste definitieve tanden aan het doorkomen waren. Dat in combinatie met de plaats van het ongeval bevestigt dat dit een van de negen welpen van 2022 van de roedel van Hechtel-Eksel is. Het dier is geboren tussen 17 en 20 april.

De wolf vertoonde verschillende schaafwonden, en breuken aan dijbeen, voorpoot en bekken, alle opgelopen bij de aanrijding. De aanrijding was de doodsoorzaak. In de maag van de wolf zat everzwijn (herkenbaar aan de dikke zwarte haren) en appel. mm

© INBO

© INBO