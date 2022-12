Nu ook twitteraccounts van 24 journalisten geschorst: waar is Elon Musk mee bezig?

Aangenaam wakker worden was het woensdag niet voor Jack Sweeney. “Na zorgvuldige evaluatie hebben we beslist uw account tijdelijk te schorsen, omdat de regels van Twitter overtreden zijn”, las de 20-jarige Amerikaanse student woensdagochtend in zijn mailbox. Gevolg: de 530.000 volgers van zijn account @ElonJet moeten de komende tijd verder leven zonder op elk moment te weten waar de privéjet van Elon Musk nu weer naartoe gevlogen is.

Gevaar

Welke regels hij dan wel overtreden had, wilde Sweeney van de op een na rijkste man ter wereld weten. Hij vroeg het via zijn privé-account op Twitter, die even later ook geschorst werd. Het antwoord van Musk was dat het gevaarlijk is wat mensen als Sweeney doen. Een wagen met zijn zoon X Æ A-12 erin zou “gevolgd zijn door een gekke stalker”, zo liet Musk weten. De Twitter-topman kwam niet met bewijs, maar beweerde dat het delen van de vluchtinformatie ertoe geleid zou hebben dat de man die auto vond en op het dak klom om zijn zoon te bedreigen. “Die vluchtinformatie delen op dagelijkse basis kan geen kwaad, maar in realtime creëert het gevaarlijke situaties”, aldus Musk.

Dat het hem menens is, bewees hij door eraan toe te voegen dat juridische stappen ondernomen zouden worden tegen Sweeney en andere organisaties die zijn familie “schade toebrengen”. De voorbije uren ging hij nog een stap verder en liet hij ook de accounts van 24 journalisten schorsen. Zonder uitleg. De journalisten in kwestie hebben met elkaar gemeen dat ze sinds woensdag artikels geschreven hebben over Sweeney en daarin screenshots van de tweets van de student gedeeld hebben. “De regels die voor iedereen gelden, zijn er ook voor ‘journalisten’”, was de enige reactie van Musk op de schorsing.

Niet de enige

Van zowat elke wereldleider en bekendheid vind je nochtans accounts zoals die van Sweeney op Twitter. Geen haan die daarnaar kraait, omdat ze tweeten op basis van openbaar beschikbare informatie en dus geen enkele wet overtreden. Volgens een ontslagen Twitter-medewerker is het account van Sweeney al eerder onderzocht en bleek het inderdaad geen enkele regel te overtreden.

Maar voor Elon Musk, ‘Chef Twit’ himself, gelden kennelijk andere standaarden. Helemaal stroken met zijn grote verklaringen dat hij voor vrijheid van informatie en vrijheid van meningsuiting is, doet dat niet. Bovendien had hij een maand geleden nog beloofd dat het account van Sweeney online kon blijven.

Waarnemers stellen zich dan ook vragen bij de beweegredenen van de man die Sweeney een jaar geleden nog 5.000 dollar bood voor @ElonJet. De student noemde zich toen nog een grote fan van Musk, vandaag klinkt dat helemaal anders. “Hij is een hypocriet.” Ook andere ex-werknemers sparen hun kritiek niet. In Amerikaanse media worden ook grote vraagtekens gezet bij zijn handelingen. “Dit is een zorgwekkende evolutie”, laat een woordvoerder van CNN weten na de schorsing van een van hun journalisten. “Maar helemaal verrassend is het niet. Het toont de toenemende instabiliteit en volatiliteit van Twitter, en die is voor alle gebruikers zorgwekkend.” Ook The New York Times en The Washington Post veroordeelden de schorsing al. “Dit is allemaal heel bedenkelijk”, klinkt het daar.