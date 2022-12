Celstraf dreigt voor Noorse actrice die zegt dat “mannen niet lesbisch kunnen zijn”

De steen des aanstoots is een Facebook-bericht van Gjevjon waarin zij ageert tegen een andere bekende Noorse activiste, de transgender vrouw Christine Jentoft, die ooit als man door het leven ging maar zich nu identificeert als “een lesbische moeder”. De eveneens lesbische Gjevjon schreef daarop: “Het is net zo onmogelijk voor mannen om lesbisch te zijn, als dat het voor mannen onmogelijk is om zwanger te raken. Mannen zijn mannen, ongeacht hun seksuele fetisjen.” Het bericht wordt nu onderzocht op strafbaarheid, zo kreeg Gjevjon te horen van de autoriteiten.

Bewuste provocatie

Maar dat haar uitlatingen nu onderzocht worden, verrast de actrice niet. Ze beweert deze reactie zelfs te hebben uitgelokt, om de wetgeving op het gebied van haatspeeches aan de kaak te stellen. In 2020 werd een amendement op een eerder bestaande wet aangenomen, waarmee genderidentiteit extra beschermd zou moeten worden. Wie in Noorwegen schuldig wordt bevonden aan overtreding van de wet kan bestraft worden met een boete (voor uitlatingen in kleine kring), maar ook met een gevangenisstraf tot drie jaar voor uitlatingen in het publieke domein. Gjevjons Facebook-bericht zou in de laatste categorie vallen.

Het grootste probleem met de nieuwe wetgeving is echter dat ze de vrijheid van meningsuiting inperkt, menen vrouwenorganisaties. Gjevjon verklaarde zich eerder al tegenstander van de wet. Vorig jaar nog bevroeg ze de Noorse minister van Cultuur Anette Trettebergstuen over de kwestie. Het nieuwe amendement zou schadelijk kunnen zijn voor bijvoorbeeld lesbische vrouwen, zo beweerde ze. “Zal de ’gelijkheidsminister’ ervoor zorgen dat de mensenrechten van lesbische vrouwen gegarandeerd blijven, door duidelijk te maken dat lesbiennes met een penis niet bestaan, dat mannen niet lesbisch kunnen zijn ongeacht hun genderidentiteit?”, zo vroeg ze zich af.

Het is nog niet bekend wanneer duidelijk wordt of Gjevjon wordt vervolgd.