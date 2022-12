Kinesist Lieven Maesschalck: “Romelu kon 45 of 60 minuten spelen tegen Kroatië, geen 90”

Bondskinesist Lieven Maesschalk heeft in Villa Sporza uitleg gegeven bij de fitheid van Romelu Lukaku en Eden Hazard voor de beslissende WK-groepswedstrijd tegen Kroatië. Hazard was klaar om negentig minuten te spelen, maar Roberto Martinez bracht hem slechts in het slot in. Bij Romelu Lukaku werd Martinez de keuze geboden hem 45 of 60 minuten te laten spelen, Martinez koos voor 45 minuten. “Alles wordt geanalyseerd en daarna maakt de bondscoach een keuze, al dan niet tactisch”, aldus Maesschalck in Villa Sporza.

De keuze om Hazard op de bank te laten starten en pas drie minuten voor tijd in te brengen was een volledig tactische keuze, zo blijkt. Hazard was in staat om te spelen. “Honderd procent”, zegt Lieven Maesschalk. “Het was een tactische beslissing.”

“Wij hadden de opdracht om iedereen fit te krijgen tegen Kroatië Dat is op voorhand zo besproken als haalbare kaart. Het bleek ook dat iedereen fit was tegen Kroatië.”

Dus ook Romelu Lukaku. “Ja en op dat moment moet je een keuze maken: start hij of start hij niet? Laat je hem 60 minuten spelen of 45 minuten? Fysiek kon Lukaku geen volledige match spelen. De afspraak was: hij zal 45 minuten spelen of 60 minuten. Romelu had de maanden daarvoor niet gespeeld en dat heeft ook invloed op die keuze. Alles wordt geanalyseerd en dan maakt de bondscoach de keuze, al dan tactisch.”

Bondscoach Roberto Martinez koos ervoor de volledige eerste helft met Dries Mertens als centrale figuur in de aanval te spelen en vervolgens bij de rust Lukaku te brengen. De spits van Inter kwam tot enkele goede kansen, maar kon niet scoren.