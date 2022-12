Hij is medekoploper in de topschuttersstand én onze verkiezing van ‘Speler van het Jaar’ van 2B en hij noemt Braziliaans international Andreas Pereira zijn broer. “Ik vertel hem alles”, zegt Jonas Meeus (27), de draaischijf van Lindelhoeven (2B), die afgelopen week nog op bezoek ging bij z’n boezemvriend in Londen.