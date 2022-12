Bittere nasmaak na nederlaag tegen Indiana: Golden State enkele weken zonder Curry

Golden State-superster Stephen Curry ligt in de lappenmand met een gedeeltelijke ontwrichting van de linkerschouder. Volgens ESPN is hij enkele weken out.

De 34-jarige point guard blesseerde zich in de met 125-119 verloren wedstrijd tegen Indiana, toen de MVP van de voorbije NBA-finale Jalen Smith de bal probeerde te ontfutselen. Ondanks het vroegtijdig einde van zijn match was Curry toch de topschutter van de partij met 38 punten.

De Warriors kenden geen goed seizoensbegin. Met 14 zeges in 29 wedstrijden staan ze pas op de tiende plaats in de Western Conference.

Memphis is de nieuwe leider in de Western Conference van de NBA na een 142-101 zege tegen Milwaukee. De Grizzlies wipten over New Orleans, dat na een verlenging met 132-129 verloor van Utah.

Ja Morant was de uitblinker bij Memphis, hij lukte een triple-double: 25 punten, 10 rebounds en 10 assists. Bij Milwaukee moest Giannis Antetokounmpo tevreden zijn met 19 punten. De Bucks leden hun op één na grootste nederlaag onder Mike Budenholzer, coach van het team uit Wisconsin sinds 2018.

Met 19 overwinningen en negen nederlagen komt Memphis op kop in de Western Conference. Milwaukee (20z-8n) is tweede in het Oosten.

Na een tiende nederlaag in 28 matchen is New Orleans leider af in het Westen. Tegen Utah leed het opnieuw een nederlaag, nadat de Jazz dinsdag al met 121-100 te sterk waren voor de Pelicans. Het scorebord gaf 123-123 aan na het vierde kwart. In de verlenging trok Utah aan het langste eind. Jordan Clarkson gooide voor de thuisploeg 39 punten door de korf.

Utah is zevende in de Western Conference met 17 overwinningen en 14 nederlagen.