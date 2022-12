16 meter hoog aquarium in centrum van Berlijn gebarsten: miljoen liter water loopt door straten

In Berlijn is de AquaDom, een 16 meter hoog aquarium in kokervorm met ingebouwde transparante lift, vrijdagochtend gebarsten. Dat melden de brandweer en politie. Volgens Duitse media vielen er twee gewonden.

Het aquarium bevindt zich in de lobby van het Radisson Collection Hotel, aan de Karl Liebknecht-Strasse in het centrum van Berlijn. Rond 5.45 uur was daar een heel harde knal te horen, aldus de politie. Delen van de gevel van het hotel vlogen de straat op. In het aquarium zat – naast zo’n 1.500 exotische vissen – één miljoen liter water, dat op de aanpalende straten stroomde. “Er staat extreem veel water op de weg”, klonk het bij het Berlijnse verkeersinformatiecentrum.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

© REUTERS

© REUTERS