Nationale betoging zorgt voor hinder bij Brussels openbaar vervoer

De Brusselse openbaarvervoermaatschappij MIVB meldt dat vrijdag enkel metrolijn 1 rijdt, en is verlengd tot Erasmus. De trams 3,4, 7, 8, 9, 51 en 92 rijden eveneens. Bij de bussen is dat het geval voor de lijnen 12, 36, 46, 50, 53, 56, 59, 65, 71, 87 (verlengd tot Zwarte Vijvers), 95 en T-bus 92.

In Wallonië is er door de actie van de vakbonden eveneens heel wat hinder op het openbaar vervoer, meldt openbaarvervoermaatschappij TEC. Dat is onder meer het geval in Charleroi, Luik, Henegouwen, Namen en Waals-Brabant. Het net in Luxemburg is minder getroffen.

De vakbonden plannen vandaag een nieuwe actie om meer koopkracht te eisen. In Brussel worden tienduizenden militanten verwacht op een betoging.