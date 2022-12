Uitslaande brand vernielt woning, maar papa kan zichzelf en zijn twee kindjes in veiligheid brengen

In de Vaartlaan in Sint-Job-in-'t-Goor (Brecht) heeft een uitslaande brand donderdagavond een alleenstaande woning vernield. Gelukkig raakte niemand gewond, een vader met zijn twee kindjes konden zichzelf tijdig in veiligheid brengen.

De brandweer van Zone Rand kreeg kort na 22 uur een melding van een zware brand aan de Vaartlaan. Kort na het uitbreken hoorden buurtbewoners ook een hevige knal. Bij aankomst sloegen de vlammen uit het dak, de brandweer schaalde snel op en kreeg bijstand van andere ploegen in de regio.

Na enige tijd blussen raakte de brand onder controle, maar de brandweer kon niet vermijden dat de woning bijna volledig verwoest is. Gelukkig raakte niemand gewond. De bewoners, een vader met zijn twee kindjes, raakten tijdig buiten. Ze worden opgevangen bij familieleden. De brand is vermoedelijk accidenteel ontstaan in een pelletkachel in de veranda.

© BFM

© BFM

© BFM

© BFM

© BFM

© BFM

© BFM