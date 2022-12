Peruaanse ex-president Castillo blijft 18 maanden in voorarrest, zegt hooggerechtshof

De voormalige Peruaanse president Pedro Castillo, tegen wie een onderzoek loopt wegens rebellie na zijn mislukte poging om het parlement te ontbinden, blijft 18 maanden in voorarrest. Dat heeft het hooggerechtshof in het land donderdag gemeld.

De rechtbank stelde het openbaar ministerie in het gelijk. Dat had gevraagd om de verdere opsluiting van Castillo en beriep zich op het “vluchtgevaar”. Castillo probeerde na zijn afzetting op 7 december nog om te vluchten naar de Mexicaanse ambassade in Lima.

Castillo werd vorige week afgezet, nadat hij had geprobeerd om het parlement te ontbinden. Peru verkeert sindsdien in een zware politieke crisis en er wordt op diverse plaatsen geprotesteerd tegen de nieuwe Peruaanse presidente Dina Boluarte. Boluarte was vicepresidente onder Castillo. De autoriteiten riepen woensdag naar aanleiding van de gewelddadige protesten van de voorbije dagen de noodtoestand uit voor het hele land.