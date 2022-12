Consumenten krijgen meer informatie bij aankoop tweedehandsauto

De Car-Pass zag in 2006 het levenslicht. Voordien was de verkoop van een tweedehandswagen vooral een kwestie van vertrouwen, maar bleek fraude met kilometerstanden een vaak voorkomende praktijk. Die hoort volgens bevoegd staatssecretaris Alexia Bertrand (Open VLD) intussen tot het verleden. In 2021 werden 839.890 Car-Pass documenten afgeleverd. De fraudegraad met kilometertellers is gedaald tot 0,18 procent.

De Car-Pass kreeg in de loop der jaren al een paar keer een update. In samenspraak met de sector krijgt de tool nu een nieuwe upgrade. De occasiemarkt kent immers een sterke heropleving en bovendien verandert ook het type wagens dat van eigenaar wisselt.

Daarom zal uiterlijk tegen 1 juli 2023 op een Car-Pass vermeld staan of in de wagen een elektrische (hulp)motor aanwezig is. Bij elektrische wagens zal vanaf dan de radius worden vermeld, bij niet-elektrische wagens het type brandstof. Vanaf 1 januari 2024 moeten garagisten ook informatie over de uitgevoerde werken vermelden op de Car-Pass. Die informatie zal elektronisch raadpleegbaar zijn via de website van Car-Pass of via een QR-code. Niet-digitale consumenten kunnen die informatie telefonisch raadplegen.

Daarnaast is er ook op het vlak van dataverspreiding een belangrijke verandering. Car-Pass verwerkt jaarlijks tot 16 miljoen kilometerstanden en die cijfers kunnen waardevol zijn. Zowel overheidsdiensten als universiteiten en onderzoeksinstellingen zullen, na goedkeuring van een aanvraag, de informatie op een Car-Pass kunnen aanwenden, bijvoorbeeld voor statistieken of consumentenonderzoeken.