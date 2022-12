Ex-politieman die zwarte vrouw in haar woning in Texas doodschoot schuldig aan doodslag

In de Verenigde Staten heeft een jury de voormalige politieagent Aaron Dean donderdag schuldig bevonden aan de doodslag op Atatiana Jefferson. De 28-jarige zwarte vrouw werd in oktober 2019 door Dean, een witte politieman, doodgeschoten in haar eigen woning in Fort Worth, Texas. De ex-agent riskeert tot 20 jaar cel. De strafmaat wordt op een later tijdstip bepaald.

De feiten deden zich voor tijdens een banale politiecontrole. Een ongeruste buurman van het slachtoffer had de politie gebeld omdat hij zag dat de voordeur van de woning van de vrouw al uren openstond.

© AP

Twee agenten kwamen daarop ter plaatse en verkenden met een zaklamp de omgeving rond het huis. Plots zagen ze “een persoon rechtstaan in de buurt van een raam” en toen ze daarin een bedreiging meenden te herkennen, trok een van hen zijn wapen en vuurde een schot af, beschreef de politie de feiten in een communiqué. Daarbij kwam Atatiana Jefferson om het leven. Nadien bleek dat de vrouw een videospelletje aan het spelen was met haar 8-jarige neefje en daarom geen lichten had aangestoken. Toen ze iets hoorde in de tuin, ging ze een kijkje nemen.

Het neefje van Jefferson, dat aanwezig was toen zijn tante werd doodgeschoten, kwam getuigen op het proces. — © AP

De zaak-Jefferson speelde zich af nog voor de geruchtmakende dood van George Floyd en Breonna Taylor, die in 2020 leidden tot de grootste burgerrechten- en antiracismeprotesten in de VS van de afgelopen decennia.

Het proces tegen Aaron Dean werd herhaaldelijk uitgesteld, deels wegens de coronapandemie, maar ook door juridische manoeuvres van de verdediging.