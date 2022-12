Medewerkster Rode Kruis gedood bij aanvallen op Cherson, zegt Zelenski

Archiefbeeld: medewerkers van het Rode Kruis in Cherson. — © Kyodo/MAXPPP

Bij Russische beschietingen van de Oekraïense stad Cherson is een vrouwelijke vrijwilliger van het Rode Kruis gedood. Dat heeft de Oekraïense president Volodimir Zelenski gezegd.

“De vrouw die stierf was een verpleegster, een vrijwilliger”, verklaarde de staatsleider donderdagavond in een videoboodschap. De recent bevrijde havenstad in het zuiden van Oekraïne werd alleen al op donderdag zestien keer door de Russen beschoten, gaf hij nog mee.

Ook de noordelijke Oekraïense metropool Charkov werd opnieuw het doelwit van Russische artillerieaanvallen, terwijl de gevechten in de Donbas voortduurden, zei Zelenski. “De bezetters gooien alles en iedereen in de strijd. Ze kunnen ons leger niet verslaan. Dus vernietigen ze fysiek elke stad en elk dorp, zodat er geen gebouwen, zelfs geen muren, overeind blijven die voor enige vorm van verdediging kunnen worden gebruikt”, klonk het.