Vanaf vanavond weekend lang zware hinder op Antwerpse ring

Aan het viaduct van Merksem op de Antwerpse ring start vrijdagavond om 21 uur de aangekondigde noodherstelling van een beschadigde brugvoeg van het wegdek richting Gent. Verkeer richting Gent zal er het hele weekend slechts over één rijstrook (in plaats van vier) kunnen, en dat dreigt voor zware hinder te zorgen. Het Vlaams Verkeerscentrum vraagt om de omgeving te vermijden, en drie ‘park and rides’ zijn gratis te gebruiken én geven gratis bus- en tramtickets naar Antwerpen.