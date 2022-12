Onze tv-tips: levendige herinneringen, een muze en een tweede seizoen

Bloodlands

Een, vr, 20.45u

Het tweede seizoen van deze Britse thrillerserie met de onnavolgbare James Nesbitt in de hoofdrol. Net als vorige keer is het volledige seizoen een op zich staand verhaal. Wat opvalt: echte karakters en geen clichés zoals in Hollywood, een nog versterkte sfeer door het magnifieke Ierse landschap, geen nodeloos geweld om de kijkers bij de les te houden. Kortom, een echte streling voor het oog. (tove)

Phantom thread

Canvas, vr, 21.30u

Sterk acteerwerk van Oscarwinnaar Daniel Day Lewis in dit romantisch drama met het naoorlogse Londen als decor. De acteur kruipt in de huid van een kleermaker die samen met zijn zus zich in het centrum van de Britse mode-industrie bevindt. Ze maken kleding voor al wie bekend en rijk is. Vrouwen komen en gaan in zijn leven tot hij een jonge vrouw ontmoet die zijn muze en geliefde zal worden. (tove)

De nieuwe getuigen van Auschwitz

NPO2, vr, 22.20u

Zijn de jongeren van nu nog vertrouwd met ons oorlogsverleden en de verschrikkelijke gevolgen? Beseffen zij nog wel de gruwel die zich ooit heeft afgespeeld in de concentratiekampen? Eddy Keur is een Nederlandse radiopresentator die zijn opa verloor tijdens de Holocaust. Omdat hij vindt dat de herinnering levendig moet blijven, reist hij met enkele jongeren af richting Auschwitz. (tove)