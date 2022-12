Schepen Jos Leroi en burgemeester Rik Kriekels zien geen heil in een (districts)fusie met Hasselt. — © dj

Hasselt

Diepenbeek zet deze legislatuur geen stappen meer in een fusieverhaal of een samenwerking in districtsvorm met Hasselt, Kortessem en Alken. Dat heeft het Diepenbeekse schepencollege beslist. “We kunnen als volwaardige gemeente blijven bestaan”, zeggen burgemeester Rik Kriekels (N-VA) en schepen Jos Leroi (cd&v).