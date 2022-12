Man weet niet wat hij ziet als zijn Duitse dog terugkeert van hondentrimmer: “Wat heb je gedaan?”

Kerstmis is in de aantocht en in de Verenigde Staten gaat dat vaak gepaard met parades en uitbundige feestjes. Een vrouw besloot van de gelegenheid gebruik te maken en de hond van haar man een ‘kleine’ make-over te geven. En toen ze thuiskwam met de verrassing, kon ze de hilarische reactie van haar nietsvermoedende man op beeld vastleggen.