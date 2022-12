Halen

30 jaar cel of de maximumstraf voor doodslag is wat de Tongerse assisenjury donderdag in petto had voor de 59-jarige Halenaar van Surinaamse afkomst Michel Turney. Op 11 april 2020 doodde de gyprocplaatser zijn ex Anja Vlayen (49) in zijn studio in de Halense Breedvenstraat met 53 messteken.