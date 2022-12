Schurft en difterie vastgesteld bij Afghaanse asielzoekers in Molenbeek

Meerdere Afghaanse asielzoekers die tijdelijk werden opgevangen in een nachtopvangcentrum in Molenbeek, lijden aan schurft en difterie. Dat heeft Rachid Bargouti, woordvoerder van burgemeester Catherine Moureaux van Molenbeek, donderdag gezegd.

“Zeven van hen hebben beide ziektes opgelopen”, zegt Bargouti aan Belga. “Woensdagochtend vergezelden medewerkers van de gemeente hen naar Artsen zonder Grenzen zodat ze zich konden laten vaccineren. Ze kregen ook voorschriften voor medicijnen. Ons gemeentepersoneel werd zo in zekere zin humanitaire hulpverlener. Dat verdient een pluim!”

Elf van de vijftig asielzoekers in het tentenkamp aan het Klein Kasteeltje gingen maandag in op het opvangaanbod van de gemeente Molenbeek. Ze konden slapen in een leegstaande sporthal om drama’s te vermijden nu de temperatuur daalt onder het vriespunt. De anderen weigeren nog steeds. Volgens Barghouti vragen ze Fedasil om zich officieel over hen te ontfermen en hun asielaanvraag niet te vergeten.

Aanvankelijk zou de sporthal tot vrijdag open zijn maar vanwege de aanhoudende vrieskou blijft ze minstens tot zondag open.