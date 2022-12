Europese leiders vragen energieministers om akkoord over prijsplafond gas

De Europese staatshoofden en regeringsleiders hebben hun ministers van Energie gevraagd om maandag een akkoord uit de brand te slepen over een correctiemechanisme dat burgers en bedrijven moet beschermen tegen excessieve gasprijzen. Dat blijkt uit de slotconclusies van de top in Brussel.

In de conclusies vragen de leiders de energieministers om op maandag 19 december de al maanden aanslepende onderhandelingen over een pakket maatregelen tegen de energiecrisis “te finaliseren”. Eén van de blikvangers van dat pakket is een marktcorrectiemechanisme dat hoge prijspieken op de gasmarkten aftopt. Bedoeling is dat er automatisch een prijsplafond in werking treedt wanneer de gasprijs gedurende een bepaalde periode een bepaald niveau overschrijdt.

Dinsdag raakten de energieministers het nog niet eens over dat plafond. Sceptische lidstaten als Nederland en Duitsland vrezen dat gasleveranciers Europa links zullen laten liggen indien het plafond te laag is. Voorstanders als België, Italië, Griekenland en Polen argumenteren dan weer dat het mechanisme een maat voor niets wordt indien het plafond te hoog is.

Zware kritiek

Die groep had zware kritiek op het voorstel van de Commissie, die een prijs van 275 euro per megawattuur gedurende twee weken had voorgesteld. Het mechanisme zou ook pas in werking treden wanneer het verschil met de referentieprijs voor vloeibaar gas op de wereldmarkt zou oplopen tot 58 euro of meer. Met die parameters had het mechanisme zelfs tijdens de piekperiode van augustus niet in werking getreden. Momenteel doet een plafond tussen 180 en 220 euro de ronde.

Het correctiemechanisme maakt deel uit van een breder pakket om de energiecrisis onder controle te houden. Daarin worden onder meer ook gemeenschappelijke gasaankopen, grensoverschrijdende solidariteit bij leveringstekorten en de versnelde uitrol van hernieuwbare energie in het vooruitzicht gesteld.