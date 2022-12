“Ik beken, maar laat Eva vrij om voor onze dochter te zorgen” - Spilfiguur Europese omkoopaffaire gaat door de knieën

Volgens het Belgische gerecht is er geen twijfel mogelijk. Qatar en Marokko hebben geprobeerd om met veel geld en via een groep corrupte Italiaanse vrienden invloed te kopen in het Europees Parlement. Dat blijkt uit Belgische gerechtelijke documenten die La Repubblika kon inkijken. Francesco Giorgi, partner van de Griekse politica Eva Kaili, is tijdens de ondervraging door de knieën gegaan, maar beschermt zijn vriendin. “Zij weet van niets. Laat haar vrij om voor onze 22 maanden oude dochter te zorgen.”