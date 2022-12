Exit Fernando Santos! Portugal moet na acht jaar op zoek naar nieuwe bondscoach, eindelijk tijd voor José Mourinho?

Fernando Santos neemt afscheid als bondscoach van Portugal. Dat heeft de Portugese voetbalbond FPF bevestigd. Portugal sneuvelde afgelopen zaterdag in de kwartfinales van het WK voetbal in Qatar tegen Marokko (1-0).

Ondanks een nog tot het EK van 2024 lopend contract zetten de Portugese voetbalfederatie en de 68-jarige trainer nu al een punt achter hun samenwerking. Portugese media brachten het nieuws de voorbije week al naar buiten en donderdag maakte de FPF het vertrek van Santos officieel.

Na de verloren kwartfinale tegen Marokko liet Santos al weten dat hij over zijn toekomst moest nadenken en dat er een gesprek met de bondsleiding op de planning stond. Daar viel uiteindelijk de beslissing om de samenwerking van meer dan acht jaar te beëindigen. Minder dan twee jaar na zijn aanstelling in september 2014 loodste Santos Portugal reeds naar de Europese titel in Frankrijk.

Op het WK van 2018 gingen de Portugezen er in de achtste finales uit tegen Uruguay. Ook op EURO 2020 werden de achtste finales het eindstation, na een nipte 0-1 nederlaag tegen België. In Qatar werd er met een kwartfinaleplaats beter gedaan, maar kreeg de coach na het duel tegen Marokko toch heel wat kritiek te slikken, vanwege het magere spel en de offensieve onmacht, ondanks het overwicht. Daarnaast was er nog de kwestie rond aanvoerder Cristiano Ronaldo, die vanaf het begin van de tweede ronde naast de basiself viel.

De FPF laat weten werk te maken van de zoektocht naar een opvolger. In de Portugese pers worden José Mourinho (AS Roma), beloftencoach Rui Jorge, voormalig Wolverhampton-coach Bruno Lage en Fenerbahçe-coach Jorge Jesus genoemd als mogelijke opvolgers.