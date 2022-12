Trump mikpunt van spot na “grote aankondiging”: er komen ruilkaarten met ex-president als superheld

Op de kaarten - die 99 dollar kosten - is Trump te zien in superheldenkostuum met laserogen, in golfoutfit, of met zijn duimen omhoog voor een Amerikaanse vlag en het Vrijheidsbeeld. Voor Trump zijn het stuk voor stuk “ongelooflijke kunstwerken” die een beeld scheppen van zijn leven en carrière. Iedereen die kaarten koopt, kan bovendien, zo zegt Trump, “leuke prijzen” winnen, zoals een diner met de man. Ook een Zoom-gesprek met Trump en een spelletje golf behoren tot de mogelijkheden. “Wacht niet om ze te kopen. Ze zullen heel snel uitverkocht zijn.” Bekijk de kaarten hier.

(lees verder onder de video)

Op het door hem mee opgerichte sociaal netwerk Truth Social had Trump woensdag gesproken over een “grote aankondiging”, waarop meteen gespeculeerd werd over wat die aankondiging zou zijn. In een eerdere grote aankondiging, vorige maand, liet hij al weten dat hij in 2024 opnieuw kandidaat zal zijn voor het presidentschap. De nieuwe grote aankondiging bleek veel minder gewichtig.

In de VS en ver daarbuiten wordt spottend gereageerd op de aankondiging van Trump. “Net wanneer je dacht dat hij zich niet nog meer kon vernederen, doet hij dit”, schrijft John Kiriakou, CIA-klokkenluider en auteur. En in zijn kielzog nog heel veel anderen, waaronder columnisten van Amerikaanse kranten. “Hij is het noorden helemaal kwijt”, schrijft Philip Bump van The Washington Post bijvoorbeeld. “De grote aankondiging van Donald Trump blijkt te zijn dat hij nog altijd gelooft dat mensen hem 99 dollar gaan geven wanneer hij daarom vraagt”, klinkt het dan weer bij Ginger Gibson van NBC Digital.

