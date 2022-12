Commotie bij Argentijnse WAG’s: nieuw hotel na stroomstoring, vrouw van Lautaro Martinez naar ziekenhuis na glas in drankje

De vrouwen of vriendinnen van de Argentijnse spelers op het WK voetbal hebben een bewogen dag achter de rug. Enkele WAG’s moesten van hotel veranderen en er was paniek toen de vrouw van Lautaro Martinez dacht dat ze stukjes glas, die in haar drankje zaten, had ingeslikt.

Het zijn nog altijd de spelers die op het WK de show stelen, maar naast het veld doen ook de WAG’s (de zogenaamde Wives and Girlfriends) hun best. Ditmaal zijn het Argentijnse vrouwen die in beeld komen.

Volgens het Britse Daily Mail moesten enkele van die vrouwen plots van hotel veranderen. De stroom viel uit en ze voelden zich niet meer veilig. “Er is veel geld betaald, we verwachten niet dat we in het donker moeten zitten. Er waren ook veiligheidsproblemen”, wordt geciteerd.

Er was ook paniek toen Agustina Gandolfo, de vrouw van Inter-spits Lautaro Martinez; stukjes glas in haar glas had opgemerkt. Ze vreesde dat ze misschien wat had ingeslikt en trok naar het ziekenhuis. Na onderzoek bleek ze kerngezond. Toen werd geopperd dat ze misschien zelf het glas in de drank had gedaan, was het kot te klein.

Er is ook een financieel dispuut tussen de Argentijnse dames en het hotel omdat er extra betalingen werden gevraagd bij het inchecken. Er wordt ook gedreigd met juridische stappen.

