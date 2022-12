Europese leiders maken van Bosnië-Herzegovina kandidaat-lidstaat op Europese top

De Europese staatshoofden en regeringsleiders hebben op een top in Brussel besloten om Bosnië-Herzegovina het statuut van kandidaat-lidstaat toe te kennen, zo staat te lezen in de slotconclusies.

Nadat de ministers van Buitenlandse Zaken dinsdag al hun instemming hadden betuigd, hebben de leiders van de 27 lidstaten donderdag zoals verwacht de toekenning van het statuut officieel bekrachtigd.

Bosnië-Herzegovina, een land met 3,5 miljoen inwoners, kampt al jaren met grote politieke instabiliteit. Sinds het verdrag van Dayton in 1995 een einde maakte aan de burgeroorlog, bestaat het land uit twee delen: een Servische Republika Srpska (RS) en de Federatie van Bosnië en Herzegovina, waar moslims en Kroaten wonen. Die twee entiteiten worden verbonden door een centraal gezag, maar dat is zwak en vaak verlamd.

Eerste stap

De toekenning van het kandidaat-lidmaatschap vormt een eerste stap in een lang toetredingsproces voor Bosnië. Vooraleer de onderhandelingen over lidmaatschap van start kunnen gaan, moet het land nog een hele rist hervormingen doorvoeren. Die moeten onder meer de strijd tegen corruptie en georganiseerde misdaad opdrijven en de rechtsstaat versterken.

Bosnië-Herzegovina vervoegt een club van zeven landen die kandidaat-lidstaat zijn: Turkije (sinds 1999), Noord-Macedonië (2005), Montenegro (2010), Servië (2012), Albanië (2014), Oekraïne en Moldavië (2022). Het uitbreidingsbeleid zat jarenlang in het slop, maar heeft door de Russische invasie van Oekraïne aan nieuw geopolitiek belang gewonnen. Oekraïne en Moldavië kregen enkele maanden geleden het statuut en ook de banden met de Westelijke Balkan worden aangehaald, deels uit bezorgdheid over invloed van Rusland en China in de regio.