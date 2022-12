Spanje zet licht op groen voor “menstruatieverlof”

Het Spaanse parlement heeft donderdag in eerste lezing zijn fiat gegeven voor een wetsontwerp dat “menstruatieverlof” in het leven roept voor vrouwen die af te rekenen hebben met pijnlijke maandstonden. De tekst moet nu wel nog naar de Senaat. Als ook die het licht op groen zet, wordt Spanje het eerste Europese land waar menstruatieverlof wettelijk wordt verankerd.

“We erkennen menstruele gezondheid als deel van het recht op gezondheidszorg en bestrijden de stigmatisering en stilte”, verklaarde minister van Gelijkheid Irene Montero van de radicaallinkse partij Podemos.

Hoe lang het menstruatieverlof zou mogen duren, werd niet verduidelijkt in het wetsontwerp.

Eerste Europese land

Zodra de tekst definitief groen licht heeft gekregen, wordt Spanje het eerste Europese land met een dergelijk verlof. Menstruatieverlof is wel al wettelijk verankerd in onder meer Japan, Indonesië en Zambia.

Vakbond UGT, een van de grootste in Spanje, is niet overtuigd. De vakbond is ongerust dat bedrijven minder snel geneigd zullen zijn vrouwen aan te werven om zo afwezigheden te vermijden.

Het wetsontwerp versterkt voorts ook nog de toegang tot abortus. Daarnaast wordt het voor 16- en 17-jarigen ook mogelijk om een abortus te ondergaan zonder de toestemming van hun ouders. Ten slotte wordt ook de seksuele opvoeding in scholen aangescherpt en worden voorbehoedsmiddelen en menstruatieproducten gratis aangeboden op middelbare scholen.