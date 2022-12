“Aantal Belgen” bij honderden gestrande toeristen aan Machu Picchu

Bij de honderden buitenlandse toeristen die sinds woensdag vastzitten in het gebied van de historische ruïnes Machu Picchu in Peru zijn “een aantal Belgen”. Dat heeft Buitenlandse Zaken bevestigd aan Belga. De toeristen geraken niet weg omdat er geen treinen meer rijden naar de stad Cuzco als gevolg van de protesten.

Alle niet-essentiële reizen naar Peru worden in een nieuw reisadvies ook afgeraden nadat woensdag de nationale noodtoestand werd afgekondigd vanwege protesten tegen de nieuwe Peruaanse president Dina Boluarte.

De FOD Buitenlandse Zaken raadt Belgen ter plaatse aan geen verplaatsingen te maken, zeer waakzaam te blijven, manifestatiezones en grote samenscholingen te vermijden en het lokale nieuws te volgen en de instructies van de lokale autoriteiten na te leven.

Ook wordt geadviseerd het centrum van de hoofdstad Lima te vermijden vanwege het hoge risico op protesten en zich aan te melden via de website ‘Travellersonline’ van de FOD.

Werelderfgoed

Machu Picchu is een van de belangrijkste toeristische attracties in Zuid-Amerika en behoort sinds 1983 tot het Unesco-werelderfgoed. De ruïnestad is opgericht door de Inca’s in de 15e eeuw en bestaat uit ongeveer 200 gebouwen. Dagelijks komen er duizenden bezoekers. Zij komen vooral met de trein uit Cusco.

Peru verkeert in een zware politieke crisis en er wordt op diverse plaatsen geprotesteerd tegen de nieuwe Peruaanse presidente Dina Boluarte. Haar voorganger Pedro Castillo werd vorige week afgezet, nadat hij had geprobeerd om het parlement te ontbinden. Boluarte was vicepresidente onder Castillo.