Op luchtbeelden is te zien hoe de Warmbeek weer door het landschap kronkelt. — © vmm

Hamont-Achel

De Warmbeek aan de Achelse Kluis slingert weer door het landschap. De hermeandering - die in juli startte - over een lengte van ruim 1,7 kilometer is nu voltooid. Op die manier kan de omliggende vallei weer overstromen en haar rol opnemen als natuurlijke waterbuffer.