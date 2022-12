Hoeveel kan jij er al afvinken? Onze twintig favoriete uitjes voor een onvergetelijke kerstvakantie

1. Bewonder een magisch lichtjesfestival

Zelfs de donkerste dagen van het jaar kunnen onvergetelijk worden als je een bezoekje brengt aan een lichtfestival- of event. Zo kan je genieten van een feeërieke sfeer en spectaculaire theater- en lichtvoorstellingen tijdens Winterlicht in Bokrijk. In de dierentuin van Planckendael sta je zelfs oog in oog met gigantische insecten en insecteneters tijdens Giant bugs and those that eat them. Wie durft er door de virtuele bijenkorf wandelen?

LEES MEER. Tijdens deze magnifieke lichtfestivals buiten Limburg kom je ogen én oren tekort

LEES MEER. Nood aan warmte in de winter? Dit zijn de sfeervolste lichtjesevents in de buurt

© Lightopia Brussels

2. Maak een winterse wandeling in de Ardennen

Op zoek naar een laagje sneeuw in eigen land? Dan heb je in de Ardennen het meeste kans. Wij verzamelden alvast zeven wandelingen in de Ardense winterpracht die even mooi zijn met als zonder sneeuwtapijt. De tochten door de ongerepte natuur variëren van 4 tot 13 km, voor de geoefende stapper. De sierlijke bergen en andere magische uitzichten krijg je er gratis en voor niets bij.

LEES MEER. Op zoek naar magische winterpracht: zeven wandelingen in de Ardennen om te onthouden

© Shutterstock

3. Of ontdek de natuur dicht bij huis

Al moet je voor die wondermooie uitzichten helemaal niet zo ver rijden. Wandel maar eens op en rond het fort van Eben-Emael, waar geschiedenis zo maar uit de grond groeit. Wie weet spot je ook de ufo tussen de bunkers? Of ga en route rond Rullingen, waar een dorpsnaam kinderen van 9 tot 99 doet giechelen. Om het nieuwe ‘Doorkijkkerkje’ in Herbricht te ontdekken, start je trouwens in Oud-Rekem: het allermooiste dorp van Vlaanderen. Mooi meegenomen.

LEES MEER. En route rond Rullingen: wandelen tussen het gouden licht op de boomgaarden

LEES MEER. Een nieuw Doorkijkkerkje? Hier wandel je langs een beestige levensboom waarin dieren verscholen zitten

LEES MEER. Wandelen op het dak van Eben-Emael: rond het fort ontdek je een tank, bunkers én een ufo

© Christof Rutten

4. Eet pulled pork of raclette op Winterland

Op Winterland in Hasselt wemelt het van de lekkere, maar ook vettige én veel te dure snacks. Onze reporter Lien smulde van met kaas overgoten lekkernijen, maar verslikte zich ook bijna in het frituurvet. De klassiekers zoals tartiflette, raclette en rösti gaat ze natuurlijk niet uit de weg. Dé verrassing? De hipste snack van het moment, met dank aan TikTok, krijgt van ons de laagste score.

LEES MEER. Onze reporter geeft scores aan snacks op Winterland: “Is dit een hartaanval op een stokje?”

© Sven Dillen

5. Maak een apérogerechtje voor de feesten

Omdat het aperitief ons favoriete deel van de eindejaarsfeesten is, zochten we inspiratie bij vier Limburgse koks of foodies. Heleen Timmermans (Zuppa), Laurence Bemelmans (As Cooked By Ginger), Bram Bogaerts (Nif) en Morena Calianno (Foglia) delen hun kerstgeheimen. Dus: eerst heerlijke apéro en dan het eerste cadeau?

LEES MEER. Apéro van de mixologist: Bram Bogaerts verklapt het recept van zijn Nif’s Christmas Grog

LEES MEER. Apéro van de chef: dit vegan hapje met tonijn van Foglia is perfect voor visliefhebbers

© Tasja Van Rymenant

LEES MEER. Apéro van de chef: met dit knolseldersoepje van Zuppa scoor je op het kerstfeest

LEES MEER. Apéro van de chef: een gedurfd hapje met halloumi en veenbes van As Cooked By Ginger

© Tasja Van Rymenant

6. Trek je schaatsen aan en trotseer de piste

Schaatsen, glibberen, glijden, onderuit gaan en weer opstaan: in de eindejaarsperiode willen wij de ijzers (of wielen) onderbinden. Op deze ijspistes, kunstschaats- en rolschaatsbanen binnen en buiten Limburg beleef je dolle pret. De echte durvers wagen zich trouwens aan een ijspiste van kunststof in Maaseik, Genk of Sint-Truiden. Al vlot dat blijkbaar niet altijd zoals je innerlijke Loena Hendrickx zou willen.

LEES MEER. GETEST. Kan je wel schaatsen op een ijspiste van kunststof? “Loser, roept iemand me na”

LEES MEER. OVERZICHT. Op deze schaatsbanen is het glijden en glibberen geblazen

© Magisch Maastricht Vrijthof - Jean Pierre Geussens

7. Drink schnaps of glühwein in de winterbar

Kan jij niet wachten op sneeuw voor je glühwein slurpt aan een vuurtje of uit de bol gaat op deuntjes uit Tirol? Lucky you, want aan winterbars geen gebrek in onze provincie. Van Borgloon tot Hechtel-Eksel: op onze kaart ontdek je de winterbars bij jou in de buurt. Nestel je er op een warm schapenvelletje onder de skilatten en waan je helemaal in een Oostenrijkse alpenhut.

LEES MEER. Klaar voor schnaps en glühwein bij een vuurtje? In deze gezellige winterbars kan je terecht

© Barthuur

8. Kraak de code van een escaperoom

Bij hondenweer is je (laten) opsluiten nooit een slecht idee. Wij selecteerden de vijf spannendste escaperooms in Limburg om samen met je vrienden, familie of collega’s (die durven) uit te proberen. Help Indiana Jones een handje en spoor een relikwie op in Genk of vermijd een wereldramp door de ontploffing van een stroomreactor in Bree tegen te houden.

LEES MEER. Nog niet uitgebibberd? Dit zijn vijf bloedstollende escaperooms in Limburg

LEES MEER. GETEST. Wie durft nog? In Genk kan je kapitein Jack Sparrow redden van een vervloekt schip

© Karel Hemerijckx

9. Proef de lekkerste pannenkoeken, pizza en stoofvlees friet van Limburg

De liefde van onze jury gaat altijd door de maag, of ze nu pizza, pannenkoeken of stoofvlees friet testen. Weet je al bij welke friturist je moet zijn voor het sappigste vlees? Waar je de Lekkerste Pizza van Limburg eet? Of welk pannenkoekenhuisje een tien kreeg van Bake-Off-gezicht Lorentia Veppi? “De eerste hap proeft naar de hemel.”

LEES MEER. Bij welke Limburgse frituur eet je het beste stoofvlees? Eentje krijgt een tien: “Het smelt op je tong”

© Liesje Reyskens

LEES MEER. Waar in Limburg eet je de lekkerste pannenkoek? Eentje krijgt een dikke tien: “Eerste hap proeft hemels”

© Boumediene Belbachir

LEES MEER. Dit is de winnaar van Lekkerste Pizza van Limburg 2022: “Dit is niet zomaar pizza, maar echt een delicatesse”

© Boumediene Belbachir

10. Ga naar een gezellige kerstmarkt

Weet je met je kerstkriebels geen blijf? Er is dan ook weinig gezelliger dan de feestelijke sfeer opsnuiven op een kerstmarkt. We lijsten dé hotspots op, binnen en buiten de provincie. Ontdek waar de oudste kerstmarkt van het land staat en waar de mooiste. Maak je klaar voor een waar kerstbad, want op deze plekken gaan de jingle bells écht all the way.

LEES MEER. Alle kerstmarkten in Limburg: hier rinkelen de jingle bells en vloeien liters glühwein

LEES MEER. Op een uurtje in de kerstsfeer: dit zijn de gezelligste kerstmarkten nét buiten Limburg

© Shutterstock

11. Drink een heerlijk winterbiertje

Van een winterbiertje geniet je wanneer het buiten ijskoud is, in een lederen fauteuil bij de haard. Ideaal voor op de feesttafel of om cadeau te geven tijdens het eindejaar. Biersommelier Maarten van Leeuwaarden proeft tien Limburgse winterbieren én heeft duidelijke meerdere favorieten.

LEES MEER. Tien Limburgse kerstbieren voor de feesttafel of om cadeau te geven: “Dit is een allemansvriend”

© Luc Daelemans

12. Zet het nieuwe jaar in op een stevig feestje

Heb je nog geen plannen gemaakt voor nieuwjaar? Geen nood, want in Limburg staan er gelukkig genoeg stevige feestjes op de agenda om 2023 goed in te zetten. Wij maakten een overzicht van de knallende eindejaarsfeestjes op 31 december. Van Hasselt tot Ham: gooi je dansbenen al maar los voor oudejaarsavond.

LEES MEER. KAART. Nog geen plannen voor nieuwjaar? Hier kan je terecht voor een stevig feestje in Limburg

© Shutterstock

13. Ga ravotten op een avonturenpad

Wandelen saai? Neem je kinderen mee naar een avonturenpad in de buurt en bewijs het tegendeel. Van klimmen en klauteren tot springen, rennen en ravotten: deze korte wandellussen zitten boordevol uitdaging. In Lummen wandel je over vlonders en een echte avonturenbrug, terwijl er in Oudsbergen geen plaats is voor verveling in het spannende Joekelbos.

LEES MEER. Wandelen saai? Dit zijn vijf avonturenpaden waar je ook kan klimmen en ravotten

© Luc Daelemans

14. Haal iets lekkers af voor de feesten

Van handgemaakte kroketjes tot vegan Italiaanse gerechten en sharing dishes van een sterrenrestaurant. Deze Limburgse adresjes zorgen voor een feest op tafel met de lekkerste afhaalmenu’s voor kerst en Nieuwjaar. Wij lijsten ze per gemeente voor je op.

LEES MEER. KAART. Deze Limburgse afhaaladresjes zetten een topmenu op je feesttafel

© Gezondigd

15. Relax een dagje in de wellness

Verlang je ernaar om even te ontsnappen aan de dagelijkse rush? Breng dan een bezoekje aan deze tien Limburgse wellnessadresjes en kom tot rust in het zwembad, de sauna of tijdens een heerlijke massage. Spoiler alert: wij werden helemaal zen van de ‘infinity jacuzzi’.

LEES MEER. Een relaxmomentje bij Elaisa Wellness is niet goedkoop, maar is een bezoekje wel zijn geld waard?

LEES MEER. Even helemaal tot rust komen: tien luxueuze wellnessadresjes in Limburg om heerlijk te genieten

© Shiseido Ginza Tokyo Institute

16. Ontdek de prachtige fonteinshow op Terhills

In het Terhills Resort in Dilsen-Stokkem kan je nog tot eind februari elke dag gratis een prachtige lichtshow bewonderen. Het publiek kan de show volgen vanaf de cottages langs het water of vanaf het strand. Daar staan ook vuurkorven die voor een warme, feestelijke sfeer zorgen. Tipje: ook vanop de Beachbar is alles goed te zien achter een dampende kop chocomelk of een glaasje glühwein.

LEES MEER. Grootste fonteinshow van België is dagelijks te bewonderen op meer van Terhills Resort

© Bart Borgerhoff

17. Sla zelf aan het bakken

Komen er uit jouw oven meer misbaksels dan cakes of koekjes? Met de baking kits van Mieke Bakt uit Bilzen kan je nu ook zelf je favoriete gebak maken. Wij wagen ons aan “de beste chocolate chip cookies ever”. Een ideaal receptje om mee uit te pakken aan de feesttafel, of om cadeau te doen aan je Secret Santa.

LEES MEER. Dankzij box van Mieke Bakt kan echt iedereen “de beste chocolate chip cookies ooit” maken

© Luc Daelemans

18. Logeer op een sfeervol adresje

Na alle eindejaarsdrukte zijn er genoeg logeeradresjes waar je even kan uitblazen tijdens een weekendje weg. Met z’n tweetjes, met vrienden of quality time met het hele gezin. Wij tipten de leukste plekjes in het groen en testten een adembenemende boomlodge in Bree. Doen de foto’s wat ze beloven of boek je toch beter een weekendje Ardennen?

LEES MEER. Logeren in een adembenemende boomlodge in Bree: is dit het mooiste plekje van het land?

LEES MEER. GETEST. In dit hotel in een prachtig herenhuis staat alles in het teken van wijn

LEES MEER. Een sfeervol huisje in het groen: drie knusse adresjes voor een weekendje weg

© Karel Hemerijckx

19. Bezoek zelf een expo ...

Staan er heel wat expo’s op je verlanglijstje, waar je nu eindelijk tijd voor hebt? Het aanbod in Limburg en net daarbuiten is enorm: zowel voor jou als voor het hele gezin. Klein gelukje: de expo ‘Kompelkoppen’ van topfotograaf Stephan Vanfleteren in Heusden-Zolder is verlengd tot 22 januari.

… in Limburg

LEES MEER. Stephan Vanfleteren portretteert ex-mijnwerkers in nieuwe expo: “De mensen maken Limburg mooi”

LEES MEER. Nu ook in Hasselt: Zuhal Demir, Stijn Meuris en andere BV’s gidsen je langs schilderijen

LEES MEER. Drie nieuwe expo’s in Hasselt: blik op het oosten, blik op Hasselt en blik op het brein

LEES MEER. Uitzonderlijke expo met bijna allemaal Limburgers toont de kracht van schoonheid in een herenhuis

LEES MEER. Koen Vanmechelen en co eren 100-jarige kunstenaar Octave Landuyt met expo in Heusden-Zolder

LEES MEER. Op schattenjacht bij de rijksten der aarde: expo toont kunst van de Rothschilds in Luik

LEES MEER. Modemuseum Hasselt wordt tassenwalhalla: een brik Chanel-melk of Baguette van Fendi onder de arm

© Stephan Vanfleteren

… of buiten de provincie

LEES MEER. Hij zat in New York en Berlijn, maar nu neemt Truiense kunstenaar je mee op reis door Japan

LEES MEER. Koen Vanmechelen overspoelt Knokke met expo: “Dromedarissen kunnen ons redden”

LEES MEER. Expo toont het perfecte oog van fotograaf Werner Mantz: “Iconische beelden van Limburgse architectuur”

LEES MEER. Met deze prachtige expo over Japanse prentenkunst ben je makkelijk úren zoet

© Luc Daelemans

20. … of neem je kinderen mee

LEES MEER. Populaire expo toont meer dan honderd Lego-sculpturen: “Mét T-rex uit 80.020 blokjes”

LEES MEER. Last van winterblues? Op deze speelse en vrolijke expo vol kleur leven jij én je kinderen zich uit

LEES MEER. Hasseltse prentenexpo toont dat de wolf niet altijd boos is: “Hij is zeker niet altijd de slechterik”