Halen/Tongeren

Schuldig aan doodslag. Dat is donderdag na vijf uur beraadslagen het verdict voor de 59-jarige Halenaar van Surinaamse afkomst Michel Turney. Op 11 april 2020 doodde de stukadoor zijn ex Anja Vlayen (49) in zijn studio in de Halense Breedvenstraat met 53 messteken. Later vanavond kent hij zijn straf. Het openbaar ministerie vorderde alvast 26 jaar cel.