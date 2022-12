Afrikaans kinderkoor Bloemfontein geeft optreden op Winterland in Hasselt

Journalist Johnny Put ontdekte in 1996 het koor toen hij naar Zuid-Afrika reisde om Nelson Mandela te ontmoeten. Eenmaal terug zocht en vond hij de juiste mensen om een ‘beschermcomité’ te vormen met als doel het koor naar ons land te halen. Om de vijf jaar hebben ze voldoende middelen vergaard om het koor en de begeleiding in Limburg te ontvangen en alle verblijfskosten te financieren. Zo treedt het koor onder meer op in Tongeren, Sint-Truiden en Brugge. Zelfs de Warmste Week, met dit jaar als epicentrum het stadspark in Hasselt, wordt geopend door het koor.In het Grand Café van Winterland zong het koor voornamelijk Afrikaanse muziek. Sommige liedjes, zoals Tula Tula, klonken bekend. Ook het ‘Code Rood’ van de Nederlander Jaap Reesema werd schitterend vertolkt. De grootste verrassing was echter weggelegd voor het bisnummer waarbij het Zuid-Afrikaanse kinderkoor Bloemfontein een onvervalst ‘Bronsgroen Eikenhout’ liet horen.Na het concert trok de vrolijke bende door Winterland en haar attracties. Alles wat ook maar enigszins bewoog werd uitvoerig getest. Het luid gegil uit het spookhuis liet niets aan de verbeelding over. Aan de ijsschaatsbaan mochten ze schaatsen passen en zich op het gladde ijs wagen. Het leverde voor velen van hen een natte broek op.Op 23 december zijn ze terug in Bloemfontein om daar Kerstmis voor te bereiden en als alles meezit komen ze in 2027 nog eens terug naar ons land.