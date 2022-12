Leden van Neos Genk leren Mexico kennen

Tijdens deze pittige reis werden ze ondergedompeld in de Mayacultuur. Op de eerste dag voeren ze in bootjes op een meer waar ze van dichtbij flamingo’s en pelikanen konden aanschouwen. Ook een nieuwsgierige alligator liet zich opmerken. Een bezoek aan een zoutwinningsgebied liet de Neosleden kennismaken met de werking ervan.Onderweg tijdens de vele busritten merkten ze hoe devoot de Mexicaanse bevolking is, vooral de verering van Maria was opvallend. Wat zeker niet mocht ontbreken, waren de talrijke piramides. Voor ééntje hadden ze een busrit van 4 uren voor over om dan nog eens met minibusjes door het regenwoud te rijden, het dichtbegroeide Calakmul Biosfeer Reservaat.Enkele moedigen beklommen de 140 trappen van de piramide, 50 m hoog. Gids Patricia heeft de Neosleden onderweg op voortreffelijke wijze inkijk gegeven in het Mexicaanse leven.