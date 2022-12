Jong Genk zonder studerende Godts, maar met herstelde Martens en Cutillas Carpe naar Dender

Voor de trip naar Dender vrijdagavond kan trainer Hans Somers opnieuw rekenen op de jongens, die met de A-kern op winterstage waren in Benidorm. Nolan Martens en Dario Cutillas Carpe keren terug uit blessure. Mika Godts is er niet bij. Hij heeft examens.

Doelman Tobe Leysen, aanvoerder Tuur Rommens, Matisse Didden en Jay-Dee Geusens hebben de winterstage in Benidorm afgewerkt met de A-ploeg. Zij zijn na een week afwezigheid opnieuw van de partij. Nolan Martens, die tegen RSCA Futures uitviel, is opnieuw speelklaar. Net als Dario Cutillas Carpe, die een zevental weken buiten strijd was met een voetbreuk. Mika Godts is er deze keer niet bij. De focus van de aanvaller lag de voorbije week op zijn examens.

Door de vrieskou trainde Jong Genk deze week alleen in de namiddag. “Dat was de beste optie”, aldus coach Hans Somers. “In Dender zullen de omstandigheden ongeveer hetzelfde zijn. We treffen een tegenstander die vanuit de omschakeling voetballend voor de dag probeert te komen. Hun kracht ligt voorin. Ze missen wel hun spits Çukur, maar met Atteri hebben ze ook iemand die stevig op zijn benen staat. Hij functioneert als targetspits. Ik verwacht voor ons mogelijkheden, maar dan moet iedereen zich 100 procent geven. Het gevoel zou hetzelfde moeten zijn als in de wedstrijd tegen RWDM. Dan hopen we goed spel te tonen en de kansen af te maken.”

De selectie: Leysen, Stevens, De Boeck, Martens, Dierckx, Al Mazyani, Rommens, De Grand, Swerts, Van de Perre, Claes, Rotundo, Arabaci, Nuozzi, Cutillas Carpe, Beniangba, Németh, Didden, Geusens.