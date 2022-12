Lotto-Dstny gaat samenwerken met onderzoeksgroep van Ugent: “Met wetenschappelijke onderbouw alles nog beter finetunen”

“Het is een volgende stap in de verdere professionalisering van de performance afdeling”, aldus ploegleider Nikolas Maes, die samen met Maxime Monfort dit departement leidt. “Op die manier kunnen we met een wetenschappelijke onderbouw alles nog beter finetunen. Alle onderwerpen kunnen aan bod komen. Op het vlak van voeding en hydratatie zijn we momenteel al zeer concreet in gesprek.”

Op regelmatige basis zullen Lotto-Dstny en Pace onder leiding van professor Jan Boone samenkomen. “Natuurlijk hebben we als artsen, coaches, diëtisten en trainers een gedegen basiskennis en zeer specifieke ervaring binnen het wielrennen, maar het is voor ons onmogelijk om de doorlopende stroom aan wetenschappelijk onderzoek en publicaties bij te houden”, stelt ploegdokter Peter Plessers. “Met de onderzoeksgroep van professor Boone hebben we een zeer professionele partner gevonden om die specifieke kennis naar ons te vertalen. Dat gaat niet alleen over nieuwe inzichten, maar ook om bestaande praktijken of protocollen op wetenschappelijke basis te ondersteunen.”

Professor Boone stelt dat ze “proactief met bepaalde sportwetenschappelijke kennis naar de ploeg zullen stappen en andersom kan Lotto-Dstny bij ons terecht. Als wetenschapper is het fijn om te kunnen sparren met de speciliasten die in het werkveld staan.” (hc)

