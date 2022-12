Liefst 6,5 procent van de Vlamingen drinkt dagelijks alcohol, en hoe ouder we zijn, hoe meer en hoe vaker we een glaasje nemen. Zeker nu de feestdagen voor de deur staan, dreigen we over de officiële gezondheidsrichtlijnen te gaan. Wat doe je als je je een béétje zorgen maakt en niet meer elke dag wil drinken? “De meeste mensen kunnen het zelf aanpakken.”