Voorlopig kan je gratis ondergronds parkeren in Kloosterbempden door een euvel met het nieuwe parkeersysteem. — © mmd

Maaseik

De slagbomen van de ondergrondse parkeergarages in Maaseik staan al bijna zeven weken open door technische problemen. “Het euvel is gevonden, we hopen dat de problemen nu opgelost zijn”, zegt schepen Marc Vereecken (N-VA).