Europees parket vraagt opheffing van immuniteit Eva Kaili en ander Grieks Europarlementslid na vermoeden van fraude

Het Europees parket vraagt de opheffing van de immuniteit van Eva Kaili en Maria Spyraki, twee Griekse Europarlementsleden. Dat deelt de Europese aanklager donderdag mee in een korte verklaring. Aanleiding is een rapport van het Europese antifraudebureau OLAF dat stelt dat er een vermoeden is van fraude bij de betaling van medewerkers van de parlementsleden.

De vraag van het Europees parket staat daarmee los van de andere zaak waarin Kaili sinds vorige week genoemd wordt, en waarvoor ze intussen afgezet is als vicevoorzitter en uit haar fractie gezet werd.

Vorige week werd ze in Brussel opgepakt in een onderzoek naar pogingen van een land uit de Perzische Golf om de economische en politieke besluitvorming van het Europees Parlement te beïnvloeden, door aan derden met een politieke en/of strategische positie binnen het Europees Parlement grote geldbedragen te betalen of aanzienlijke geschenken aan te bieden. Die betrokken Golfstaat zou Qatar zijn. Kaili’s partner zou intussen bekentenissen afgelegd hebben over zijn betrokkenheid bij corruptie en inmenging door Qatar, maar ook Marokko, berichtte Le Soir eerder op donderdag.

Spyraki maakt deel uit van de conservatieve partij Nea Dimokratia en zit sinds 2014 voor die partij in het Europees Parlement. Kaili maakte deel uit van de sociaaldemocratische Pasok, maar werd nadat het schandaal naar boven kwam, ook uit die partij gezet.