Tennisser Andy Murray krijgt award voor donaties aan Oekraïne ter waarde van 600.000 euro

De Schot ontving de Arthur Ashe Humanitarian Award voor de donatie van zijn prijzengeld aan Oekraïne. Murray kondigde in maart, na de Russische inval in Oekraïne, aan dat hij al zijn wedstrijdpremies weg zou schenken om kinderen in Oekraïne te helpen via UNICEF, de organisatie binnen de Verenigde Naties die zich inzet voor het welzijn van kinderen waarvan hij ambassadeur is.

De schenking wordt geschat op iets meer dan 600.000 euro.