Mo Kherrazi gaat met Bears op zoek naar revanche tegen Antwerp Giants: “Ik ben voor Elite Gold naar Leuven gekomen”

Hij is een oude bekende van coach Eddy Casteels en na zijn passage bij Kangoeroes Mechelen speelt hij voor de tweede keer in ons land. Nederlands international Mo Kherrazi is de laatste aanwinst van Leuven Bears en moet de Leuvenaars weer op het juiste spoor weten te krijgen. Liefst zaterdagavond al als Antwerp Giants op bezoek komt in de Sportoase, meteen ook het moment om revanche te nemen voor de bekeruitschakeling van vorige week.

“Ik ken de coach van in mijn periode bij Leiden, waar ik acht jaar heb gespeeld, van 2012 tot 2020”, zegt Kherazzi. “Casteels was in het seizoen 2014-2015 naar Leiden gekomen met een idee, een visie. Je voelde meteen dat er verandering kwam en dat er met zijn komst een nieuwe wind waaide. Ik was er toen aanvoerder. Casteels had de teugels strak in handen. Ik denk dat ik gerust mag stellen dat wij een goede connectie hebben. Mede daardoor is de aanpassingsperiode voor mij vandaag miniem. Ik weet precies hoe de coach denkt en wat hij verlangt op het parket.”

Voorlopig mis je nog wel wedstrijdritme.

“Mijn laatste wedstrijd voor ik hier in Leuven kwam aankloppen, speelde ik met de Nederlandse ploeg tegen Finland op het EK in Tsjechië. Daarna heb ik tijdens mijn zoektocht naar een gepaste club alleen maar getraind. Dus ja, ik mis nog matchritme. Zeker als je zoals ik op 32-jarige leeftijd bent gekomen.”

Na het bekerdebacle tegen Antwerp Giants werden de pijnpunten van Leuven Bears zichtbaar. Zijn er verzachtende omstandigheden voor in te roepen?

“Thibault Vanderhaegen en Brevin Pritzl zijn na lange blessures nog maar net weer komen aansluiten. Die bepalende jongens hebben tijd nodig om opnieuw hun stempel op het spel te drukken. Je kan niet meteen verwachten dat zij hemel en aarde bewegen, dat is niet realistisch. Op het ogenblik dat zij weer top zijn, heeft de coach rotatiemogelijkheden zat.”

Wie liet een grote indruk na op jou tijdens jouw carrière?

“Een speler met wie ik in Vlaanderen samenspeelde en naar wie ik opkijk, is Wen Mukubu. De manier waarop die zijn lichaam gebruikt tijdens wedstrijden is fenomenaal. Ook aan Worthy de Jong – vorig jaar gestopt in Leiden en nu het 3x3-pad ingeslagen – bewaar ik niks dan goede herinneringen. Worthy zweeft over het veld en doet het allemaal zo makkelijk lijken. Van jongens zoals hij, met heel veel discipline, drive en liefde voor de sport, kan je heel veel opsteken.”

Sinds wanneer maak je deel uit van de Nederlandse nationale ploeg?

“Ik ben Nederlands international sinds 2006 en heb nu meer dan negentig caps verzameld. Daarvoor speelde ik ook al bij de U20 en U18.”

Nu zit je dus in Leuven. Wat verwacht je nog van dit seizoen met de Bears?

“Dat we Elite Gold spelen. Dat is mijn doel. Vorig jaar deed Leuven het fantastisch in Elite Gold met acht zeges op tien matchen. Met dat in het achterhoofd zou het zonde zijn om dit seizoen in Elite Silver te belanden.”

Jouw komst moet daarbij helpen. Omschrijf jouw sterke punten eens.

“Goh, het is altijd moeilijk om zulke dingen over jezelf te zeggen. Ik geef je enkele kernbegrippen waarvan ik meen dat die mij typeren: snel spelen, verdedigend scherp, goede screener, goede rebounder met aanvalslust.”

Na je periode bij Leiden ging het voor jou via Feyenoord naar Den Bosch. Maar dat avontuur liep in september blijkbaar op een sisser af.

“In mijn eerste jaar bij Den Bosch werden we meteen landskampioen. Voor alle duidelijkheid: dat was dus vorig seizoen. Maar het jaar eraan voorafgaand had ik afscheid moeten nemen van mijn vader die in Marokko werd begraven. (Kherrazi volgde op zijn twaalfde zijn vader vanuit Marokko naar Nederland en heeft de dubbele nationaliteit, red.). Zulke dingen wegen op een persoon. Sportieve pieken en persoonlijke dalen volgden elkaar snel op. Plots moest ik lijdzaam toekijken hoe drie spelers solliciteerden voor een en dezelfde positie, mijn positie. De club wou het niet met zoveel woorden zeggen, maar ik werd gewoon naar de exit geduwd. Er is in Nederland een hoop over mij gezegd en geschreven. Bij momenten heeft dat wel pijn gedaan. Gelukkig heeft de fijne band met coach Erik Braal daar niet onder geleden. Die is tot op vandaag gebleven.”

Wie is je steun en toeverlaat?

“Mijn vriendin, die ik heb ontmoet op mijn zeventiende. Wij zijn intussen vijftien jaar samen en verloofd. Zij betekent alles voor mij. Hoe snel ik ook kan denken op het parket, zij is en blijft mijn brein ernaast.”

Tot slot: Marokko sneuvelde woensdag na een voortreffelijk WK voetbal in de halve finales. Ik neem aan dat het je niet koud liet.

“Ik groeide op in een groot gezin met vijf broers en twee zussen. Als jonge snaak keek ik op naar mijn broers die destijds voor de Marokkaanse nationale ploeg speelden. Ik was hun vurigste supporter. Of het nu over basket of over voetbal gaat, er is niets mooier dan je eigen land te zien zegevieren.”