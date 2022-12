Het in Lummen ingezamelde vlees komt terecht in de fabriek van Wild Vermeersch in Roeselare, waar het wordt verpakt. — © rr

Lummen

Amper 300 van de 3.000 everzwijnen die vorig jaar in Limburg zijn geschoten, werden binnengebracht in het inzamelpunt van Belgibier in Lummen. Maar wat gebeurt er dan met al die andere karkassen? En hoe groot is de kans dat we een Limburgs stukje wild op ons bord krijgen?